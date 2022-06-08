Политический аналитик, консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус рассказал, кто больше всего помогал Украине и какие наша страна имеет перспективы.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Украина продержалась и только потом начала получать существенную помощь. А кто больше всего помогает Украине? Тут имеет смысл сказать о тех, кто помогает относительно своего ВВП», - отметил Владимир Стус.

По словам эксперта, Эстония сильнее всех помогла Украине: в соотношении со своим ВВП эта балтийская страна предоставила помощи на около 1%. А также, как отметил аналитик, еще больше всего помогала Польша и остальные страны Балтии.

«Таким образом, мы имеем уникальный прецедент: если ЕС дальше не захочет продлевать зону свободной торговли, то у нас может быть аналогичная (со странами, которые нам помогали активно, - Ред.) и с Британией и Канадой», - подчеркнул Владимир Стус.

Как отметил эксперт, Украина имеет большие перспективы не в зависимости от уровня интеграции с ЕС, потому что наша ресурсная база является одной из лучшей в мире, а также у нас открыта возможность создания свободной зоны торговли со многими государствами в мире.

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka сообщала, что Польша меняет правила для беженцев.