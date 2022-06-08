Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Это армия прошлого столетия, нашествие, орда. Это действительно противостояние двух миров и Украина сегодня на передовой всего мира. Мы боремся за западные ценности, будущее, развитие и перспективы», – отметил Артем Бронжуков.

По словам эксперта, россия вместо этого борется за смерть и разруху.

«Почему россии не нужна успешная Украина? Потому что россияне увидят, что бывшая страна Советского Союза (смогла стать успешной, - Ред.)», - подчеркнул Артем Бронжуков.

Как отметил эксперт, российская пропаганда строится на том, что россия потеряла много «своих» земель и она должна это вернуть, потому что там вроде бы всех мучает «загнивающий Запад», но если они увидят, что Украина отделилась от россии полностью и стала очень успешной, то у россиян произойдет разрыв шаблона.

Как сообщала Politekа, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, кому в Украине спишут кредиты из-за войны войны.

Также Politeka сообщала, что экономист Андрей Новак назвал срок, за который будет построена инфраструктура Украины.





