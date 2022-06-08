Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Подготовка бойца начинается с умения владеть оружием: как пользоваться, разбирать и менять магазины. А дальше, когда человек проходит этот базовый уровень, изучается передвижение в малых группах и тактика», - отметил Константин Немичев.
По словам военного, после изучения тактики и обращения с оружием, боец изучает военное базирование и ориентацию: особенно важна ориентация, потому что, по словам Немичева, бывают ситуации, когда солдаты идут на какую-то определенную задачу, где случается какой-то чрезвычайный случай, и они не знают, как возвращаться обратно.
«Сейчас у нас артиллерийская война, поэтому человек должен понимать, как окапываться и выбирать позицию, чтобы обломки его не задели», - подчеркнул Константин Немичев.
Как отметил военный, каждый боец изучает минно-саперное дело, чтобы, например, не наступить на растяжку.
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«Все досконально знать невозможно, но все базовые вещи нужно знать каждому бойцу и на это нужно тратить время», - сказал Константин Немичев.
Как сообщала Politeka, в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.
Также Politeka сообщал, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления: главное, что изменилось на фронте.