Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Подготовка бойца начинается с умения владеть оружием: как пользоваться, разбирать и менять магазины. А дальше, когда человек проходит этот базовый уровень, изучается передвижение в малых группах и тактика», - отметил Константин Немичев.

По словам военного, после изучения тактики и обращения с оружием, боец изучает военное базирование и ориентацию: особенно важна ориентация, потому что, по словам Немичева, бывают ситуации, когда солдаты идут на какую-то определенную задачу, где случается какой-то чрезвычайный случай, и они не знают, как возвращаться обратно.

«Сейчас у нас артиллерийская война, поэтому человек должен понимать, как окапываться и выбирать позицию, чтобы обломки его не задели», - подчеркнул Константин Немичев.

Как отметил военный, каждый боец изучает минно-саперное дело, чтобы, например, не наступить на растяжку.

«Все досконально знать невозможно, но все базовые вещи нужно знать каждому бойцу и на это нужно тратить время», - сказал Константин Немичев.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.

Также Politeka сообщал, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления: главное, что изменилось на фронте.





