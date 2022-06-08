Вот случайно нашел информацию, что второй по статусу после Медведчука КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ Украины... полный кавалер Ордена за заслуги?!
Напомню, что Орден За заслуги вручается за выдающиеся достижения перед Украиной и имеет 3 степени. Так вот «глава администрации оккупированной Херсонщины» от военного преступника Путина Владимир Сальдо имеет Ордена за заслуги 1, 2 и 3 степеней от президентов Украины Кучмы, Ющенко и Януковича! Конечно он и победитель " честной и беспристрастной» акции «Человек года» и в целом получил не менее сотни других ведомственных наград страны.
Сальдо как и десятки других «выдающихся украинцев», которые встречали «российских освободителей» в Крыму, на Донбассе, Луганщине или Херсонщине...является ПРИГОВОРОМ государственной наградной системе и ментальности политическому режиму новейшей Украины.
Для информации.
Полными кавалерами ордена За заслуги, то есть "выдающимися украинцами в законе" являются также: Азаров, Ахметов, Кобзон, Добкин, Медведчук, братья Суркисы, Червоненко, Чечетов, Ян Табачник…
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П. С. Напомню также, что я принципиально отказывался от получения государственных наград, поэтому не имею никакой государственной награды ни от одного из президентов.