Такое решение белорусских властей должно вступить в силу в следующем 2022/2023 учебном году, пишет польское издание Zycie.news.

Александр Лукашенко

Русификация национальных меньшинств в Беларуси идет полным ходом. Сейчас местные власти идут на радикальные шаги. В школах будет введен запрет на преподавание на родном языке национальных меньшинств. Поляки тоже пострадают. Обжалования решения нет.

школы, учеба, учеба во время войны

Со следующего семестра будут закрыты польские учреждения, расположенные в Гродно и Волковыске, а также в Бресте и Могилеве. Решение белорусских властей кажется странным. В то же время нарушает права национальных меньшинств, в том числе соглашение, заключенное в 1995 году с Союзом поляков Беларуси.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной.

Кроме того, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что Беларусь перебрасывает свою бронетехнику на границу с Волынской областью. На машинах отчетливо виден тактический знак - красный квадрат.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов ответил, сможет ли Украина отбить атаку из Беларуси.