Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Есть одна важная деталь касаемо Европейского союза – это порядок принятия решений консенсусом. Все должны согласиться, а там почти 30 стран в составе ЕС и чтобы найти компромиссный вариант, приходится идти на какие-то уступки. Это конечно снижает эффективность санкционной политики, но даёт возможность вводить жесткие санкции против рф», - подчеркнул Владимир Фесенко.

Как отметил эксперт, из-за подобной системы аппарата ЕС 6-й пакет санкций согласовывался целый месяц. По словам эксперта, следующий пакет санкций будет больше направлен на усиление уже имеющихся санкций.

«Сильные технологические ограничения – это очень сильное оружие. Смысл новых пакетов санкций, не только со стороны ЕС, а и от других стран – это усиление отдельных санкций и ведение вторичных санкций для нарушителей, кто будет пытаться обходить санкции», - сказал Владимир Фесенко.

По словам политолога, 7-й пакет санкций обязательно будет, и он будет касаться усиления уже имеющихся санкций либо их расширение против новых субъектов. Как отметил эксперт, также в 7-м пакете может быть введено эмбарго на технологии.

Как сообщала Politeka, Юрий Романенко разъяснил россиянам мощный месседж Зеленского с фронта.

Также Politeka сообщала, что в Офисе президента без прикрас рассказали о тяжелой ситуации.