Экономист Андрей Новак рассказал, как будет происходить восстановление Украины после победы в войне с россией.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«На сегодняшний день дефицит бюджета составляет 4 млрд долларов, но какой бы ни был дефицит бюджета и какие бы у нас сейчас ни были экономические проблемы, друзья Украины все равно предоставляют нам не только военную, но и необходимую финансовую помощь», - отметил Андрей Новак.

По словам эксперта, очень вероятно, что отстроить Украину нам поможет Запад: у нас уже есть существующая модель плана Маршала, когда восстановление разрушенных европейских стран заняло примерно 10 лет, но следует учитывать, что нынешние возможности и динамика отличаются от 20 века.

«Технологии сильно прогрессировали за все это время и товародвижение и процессы строительства сейчас в несколько раз быстрее. Можно рассчитывать, что основное восстановление разрушенной инфраструктуры состоится уже в ближайшие 2-3 года после победы Украины», - подчеркнул Андрей Новак.

По мнению экономиста, западные страны всерьез могут взяться за инвестирование в Украину.

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