Американский политолог Рамис Юнус заявил, что война в Украине для россии является тем же, что и Афганская война для СССР: ее функция – развалить государство.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

Эксперт убежден, что россия, напав на Украину, запустила те же процессы, которые в свое время привели к распаду Советского Союза. В то же время Рамис Юнус отмечает, что Британия и Соединенные Штаты вместе смогли развалить СССР, чей уровень тогда был выше, чем сегодня у россии. «И та война в Афганистане, что истощала СССР, намного ниже по уровню по сравнению с войной в Украине», - добавляет он.

В частности, политолог ссылается на украинскую статистику, согласно которой потери россии за 3 месяца войны составляют более 30 тысяч солдат, а также на подсчеты американских спецслужб, которые оценивают эти потери в более чем 20 тысяч. В то же время за 10 лет в Афганистане, подчеркивает гость программы, умерло 16 тысяч российских солдат.

По мнению Рамиса Юнуса, сегодня Запад ожидает повторения ситуации с перестройкой в Советском Союзе, что станет ощутимым уже через несколько месяцев. «Запад рассчитывает, что россия проиграет по всем направлениям: военный момент, политический и идеологический», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Юнус рассказал, почему некоторые европейские лидеры завуалированно поддерживают россию.

Также Politeka писала о том, что Алексашенко рассказал, могут ли санкции против россии привести к окончанию войны.





