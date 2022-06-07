Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, что вызвало у него шок на телевидении после начала полномасштабного этапа российско-украинской войны.

Об этом стало известно в новом выпуске на канале My.ua.

Прежде всего эксперт отмечает, что на самом деле война в Украине продолжается с 2014 года, хотя это и не было одинаково ощутимо повсюду. В частности, говорит он, на момент подписания Минских договоренностей в Киеве, Днепре и Одессе войны не было, она остановилась в других областях.

В этом Юрий Подорожний обвиняет экс-президента Петра Порошенко, которому удалось сделать так, что 8 лет украинцы не чувствовали, что в стране идет война. «Он сделал все так, что мы жили мирной жизнью, что мы не рыли окопы, что мы не создавали территориальную оборону, что мы не ездили на Восток по разным причинам», - объясняет политтехнолог. Следовательно, убежден он, Порошенко и должен отвечать за то, что людям казалось, будто войны не было и 24 февраля она только началась.

Также эксперт рассказывает, что наибольший шок после начала полномасштабного вторжения у него вызвало то, что телевидение подсчитывает количество дней войны. Юрий Подорожний опять-таки напоминает, что война началась 8 лет назад. «У нас не настоящие люди находятся в оккупации в Донецкой, Луганской и Крыму? Каких 50, 90 или 100 дней мы сражаемся? Мы воюем 8 лет», - заключает политтехнолог.

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