Уже на очереди будет стоять 7-й пакет санкций, но может ли экономическое давление привести к принятию решения в кремле остановить войну?

Для ответа на вопрос российское оппозиционное издание «Утро февраля» приводит слова экономиста Алексея Алексашенко.

«Даже если какие-то серьезные экономические проблемы возникают у путина, а почему он должен отдавать приказ о прекращении войны? В его голове, в его миросознании это не война с Украиной, а это война с Америкой, причем «Америка напала на россию, а мы отвечаем». А уж когда идет война, то и пострадать не страшно, и потерпеть можно», - комментирует ситуацию вокруг санкций экономист Алексей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, остановить войну могут лишь поставки оружия Украине: если все направления наступлений проваляться для рф, то агрессор прекратит боевые действия. Но, как сказал эксперт, пока путин думает, что у него есть даже самое минимальное военное преимущества, то он будет думать, что военные действия будут улучшать позиции россии на переговорах.

«Санкции, которые с 24 февраля вводятся против россии мировым сообществом, больно бьют по экономике государства, в дальнейшем могут существенно ограничить возможность РФ пополнять свои запасы высокоточного оружия, однако без параллельных западных поставок оружия Украине не приведут к окончанию войны», - отмечено в публикации.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Гудков рассказал о крахе режима путина.

Также Politeka публиковала слова Андрея Золотарёва о стратегии рф: Цель уничтожения Украины, как государства никто не отменял.





