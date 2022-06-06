Политолог Андрей Золотарев объяснил, какой ключевой вывод в войне россии против Украины можно сделать сегодня.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

Прежде всего, гость программы напоминает, что 24 февраля международное сообщество не верило, что Украина продержится даже 72 часа, но она держится до сих пор и дает отпор полномасштабному наступлению россии. «Запас прочности у государства и ВСУ оказался на порядок выше», – подчеркивает он.

Следовательно, констатирует Андрей Золотарев, украинцам удалось всех удивить. В частности, в пример он приводит международного преступника Гиркина-Стрелкова, который, хоть и не слишком любит Украину на международной арене, но сейчас прямо указывает на провал планов россии. «В Москве понемногу начинают понимать, что «Не сталося так, як гадалося», - говорит политолог.

К тому же, отмечает эксперт, у россии больше ресурсов, а в Украине, по сути, накануне нападения мобилизацию не проводили. Тем не менее, констатирует он, украинское войско смогло защитить столицу. Также эксперт отмечает, что многие люди начали рассчитывать на скорое окончание войны после поражения армии РФ на северном направлении, но сегодня уже понятно, что ситуация затягивается.

Итак, констатирует Андрей Золотарев, главным выводом сегодня в российско-украинской войне есть тот факт, что Украине удалось выстоять.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, что россия не отказывается от цели захватить всю Украину.

Также Politeka писала о том, что Фейгин рассказал об ожесточенной борьбе российских элит на фоне ухудшения состояния путина.