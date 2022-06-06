Об этом он рассказал в интервью Роману Чайке в эфире канала «Утро Февраля».

Как рассказывает журналист, даже в СССР было двоемыслие, люди воспринимали журнал «Северная Корея» скорее как анекдот. Но совсем иначе, подчеркивает он, когда вы уже в Северной Корее, а там есть рассудительные люди, у которых все это не вызывает смеха. В целом же, констатирует Игорь Яковенко, на смену юмору пришла действительность, объект сатиры вызывает больше смеха, чем реальность, а потому и сама сатира умерла. «Нам никто не запрещает смеяться, надо просто цитировать», – добавляет он.

Сейчас же, как отмечает Игорь Яковенко, на смену поколению «Р» появляется поколение «Z», представители которого в будущем будут солдатами. «То есть компьютерных мальчиков и девочек больше не существует, потому что мы идем к железному занавесу. Пионерия и железный занавес и вот эта буква ”Z” – вещи взаимообусловленные», - объясняет журналист. Сама же россия, констатирует он, окажется за железным занавесом.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, что россия не отказывается от цели захватить всю Украину.

Также Politeka писала о том, что Жданов рассказал о начале борьбы за власть в рф между пятью основными кланами.