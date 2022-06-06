Об этом он рассказал на канале Знай24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Европа категорически не хочет демонтажа (россии, - Ред.), потому что она не понимает, как дальше жить в той ситуации, в которой они могут оказаться», - отметил Рамис Юнус.
По словам эксперта, Европа еле смогла сориентироваться в 90-е года, когда развалился Советский Союз и много государств стали независимыми, но сейчас вопрос касается конкретно зоны комфорта: многим странам удобно иметь хорошие или нейтральные отношения с россией и продолжать жить, как жили, покупая российские энергоресурсы по выгодной цене.
«Зачем им сегодня менять эти правила? Они хотят сделать всё, чтобы новый вариант (развал рф, - Ред.) не произошёл, но это не происходит», - подчеркнул Рамис Юнус.
По мнению политолога, определенные «пробуксовки» со стороны Европы в борьбе с россией будут, но они будут ослабевать по мере достижения новых успехов украинской армией.
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«Это будет со всех сторон, но на это надо просто правильно реагировать, потому что сегодня важно понимать, что не только военная составляющая важна», - сказал Рамис Юнус.
Как отметил эксперт, Украине следует бороться с некоторыми европейскими лидерами на информационном фронте: как только кто-то из них заявляет что-то положительное или нейтрально-положительное в сторону рф – сразу надо перебивать это заявление своими ответами, потому что сейчас такие заявления лишь провоцируют ослабевание помощи Украине.
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