Американский политолог Рамис Юнус рассказал, почему некоторые европейские лидеры завуалированно поддерживают россию, а также объяснил, как Украине стоит на это реагировать.

Об этом он рассказал на канале Знай24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Европа категорически не хочет демонтажа (россии, - Ред.), потому что она не понимает, как дальше жить в той ситуации, в которой они могут оказаться», - отметил Рамис Юнус.

По словам эксперта, Европа еле смогла сориентироваться в 90-е года, когда развалился Советский Союз и много государств стали независимыми, но сейчас вопрос касается конкретно зоны комфорта: многим странам удобно иметь хорошие или нейтральные отношения с россией и продолжать жить, как жили, покупая российские энергоресурсы по выгодной цене.

«Зачем им сегодня менять эти правила? Они хотят сделать всё, чтобы новый вариант (развал рф, - Ред.) не произошёл, но это не происходит», - подчеркнул Рамис Юнус.

По мнению политолога, определенные «пробуксовки» со стороны Европы в борьбе с россией будут, но они будут ослабевать по мере достижения новых успехов украинской армией.

«Это будет со всех сторон, но на это надо просто правильно реагировать, потому что сегодня важно понимать, что не только военная составляющая важна», - сказал Рамис Юнус.

Как отметил эксперт, Украине следует бороться с некоторыми европейскими лидерами на информационном фронте: как только кто-то из них заявляет что-то положительное или нейтрально-положительное в сторону рф – сразу надо перебивать это заявление своими ответами, потому что сейчас такие заявления лишь провоцируют ослабевание помощи Украине.

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