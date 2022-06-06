Врач и волонтер Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Светлана Друзенко рассказала о том, как медики-волонтеры помогают людям, получившим ранения на фронте.

Об этом она рассказала в блоге Геннадия Друзенко.

По словам врача, они помогают и гражданским, и военным, ведь на этой войне ранения получают все, и медики не делают разницы между людьми. Также она добавляет, что сегодня в ПДМШ насчитывается 7 экипажей.

В общем, рассказывает Светлана Друзенко, ПДМШ работает не в одном направлении, а в нескольких. «Операционная – большая часть команды это хирурги, травматологи и анестезиологи, а другая часть команды работает на эвакуацию», - объясняет волонтер.

Кроме этого, добавляет врач, ПДМШ занимается также эвакуацией людей с тяжелыми ранениями, сначала их привозят военные в определенное место, а дальше уже ими занимаются волонтеры. «Дальнее плечо – это тоже мы. Когда нужно перевезти тяжелораненого в больницу, то у нас есть квалифицированные экипажи на реанимационном автомобиле», - рассказывает Светлана Друзенко.

Как сообщала Politeka, Хлывнюк призвал помочь ПДМШ им. Пирогова закупить броню на фронт.

Также Politeka писала о том, что Гудков рассказал о крахе режима путина.





