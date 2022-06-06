Об этом она рассказала в блоге Геннадия Друзенко.
По словам врача, они помогают и гражданским, и военным, ведь на этой войне ранения получают все, и медики не делают разницы между людьми. Также она добавляет, что сегодня в ПДМШ насчитывается 7 экипажей.
В общем, рассказывает Светлана Друзенко, ПДМШ работает не в одном направлении, а в нескольких. «Операционная – большая часть команды это хирурги, травматологи и анестезиологи, а другая часть команды работает на эвакуацию», - объясняет волонтер.
Кроме этого, добавляет врач, ПДМШ занимается также эвакуацией людей с тяжелыми ранениями, сначала их привозят военные в определенное место, а дальше уже ими занимаются волонтеры. «Дальнее плечо – это тоже мы. Когда нужно перевезти тяжелораненого в больницу, то у нас есть квалифицированные экипажи на реанимационном автомобиле», - рассказывает Светлана Друзенко.
Как сообщала Politeka, Хлывнюк призвал помочь ПДМШ им. Пирогова закупить броню на фронт.
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Также Politeka писала о том, что Гудков рассказал о крахе режима путина.