Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Им придётся поломать голову, чтобы объявить «победу», ведь путин же не может проиграть. Мы помним, какие изначально ставились цели (захват всей Украины, - Ред.), ну а теперь это удержание Херсонской области и выход на границы Донецкой и Луганской областей», - отметил Андрей Золотарёв.

По словам эксперта, после того, как российская армия потерпела поражение на северном направлении, их цели кардинально поменялись – они перестали быть такими «грандиозными». Но, как отметил политолог, даже эти «более легкие» цели россии не удается выполнить – прошло 100 дней войны, а «вторая армия мира» бьется за Северодонецк.

«Но, цель уничтожения Украины как государства никто не отменял, но этот план пошёл в мусорную корзину и пусть там в Кремле разбираются, кто кого кормил этой туфтой», - подчеркнул Андрей Золотарёв.

Как отметил политолог, вероятно россия сейчас сконцентрируется именно на удержании оккупированных территорий, с целью использовать это как аргумент на переговорах, чтобы затем, по словам эксперта, после перемирия начать заново накапливать силы и попытаться вновь захватить Украину (от этого плана россия не отказывается) – именно такую стратегию имеет россия.

Як повідомляла Politeka, Дмитрий Гудков рассказал о крахе режима путина.

Також Politeka сообщала, что цены дефицитную гречку взлетели до небес в Днепре.





