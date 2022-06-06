Врач и волонтер Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Светлана Друзенко рассказала, что медикам, спасающим людей на фронте, очень нужны бронированные медицинские автомобили.

Об этом она рассказала в блоге Геннадия Друзенко.

«Мне интересно, почему за 8 лет войны не были завезены бронированные автомобили (медицинские, - Ред.), и при этом очень многие чиновники и олигархи хвалятся, как они помогали армии. Где эти бронированные скорые на фронте? Я не видела ни одной», – отметила Светлана Друзенко.

По словам волонтера, украинским медикам, ежедневно спасающим раненых с фронта военных и гражданских, очень нужны бронированные мобильные госпитали.

«Пусть они будут только у ВСУ и наша помощь будет не нужна, но они же (бронированные госпитали на колесах, - Ред.) нужны. Вместо этого, сейчас ездят на прострелянных старых скорых», - подчеркнула Светлана Друзенко.

По словам врача, ПДМШ раньше имела возможность приобрести бронированный медицинский автомобиль, но это сделать им не разрешили из-за действующего законодательства.

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