Оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков заявил, что писатели, поэты, музыканты и вообще творческие люди правильно оценили ситуацию и поняли, что режим путина неизбежно идет к своему финалу.

Об этом он рассказал в интервью Василию Звереву и Любови Завальнюк в эфире канала «Утро Февраля».

По словам политика, эксперты и экономисты гораздо хуже чувствуют время, чем творческие люди, например, Дмитрий Быков или Шевчук. «Этот режим доживает свои последние месяцы. То есть мы уже приближаемся к развязке», - утверждает он. По мнению Дмитрия Гудкова, путинский режим ждет крах и он наступит скорее раньше, чем позже. После поступления ленд-лиза, добавляет он, ситуация для путина значительно ухудшится. Да и вообще, отмечает общественный деятель, этой войной он совершил суицид в политическом смысле.

Также он отмечает, что сегодня российские музыканты не могут заниматься нейтральной деятельностью. «Либо ты поддерживаешь этот режим, желательно искренне, во всеуслышание. Либо ты просто не имеешь право ни на какую профессию», - подчеркивает Дмитрий Гудков.

Как объясняет он, все дело в том, что при тоталитарном режиме безопасное неучастие невозможно, он требует регулярной лояльной поддержки политики власти. «В противном случае мы тебя подозреваем, что ты где-то там антипутински улыбаешься. Тогда ты будешь уволен, посажен», - констатирует политик. В то же время авторитарный режим, добавляет общественный деятель, работает иначе: здесь договор с властью таков, что музыканту в своей деятельности главное не лезть в политику.

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