Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожного «Мотив».

Прежде всего священнослужитель отмечает, что суть христианства не во внешних признаках. «Потому что быть увешанными крестами или уметь правильно поставить свечу еще не значит быть христианином», – объясняет он. Вместе с тем, добавляет Георгий Коваленко, делать выводы о человеке, в том числе и в одежде священнослужителя, нужно, учитывая его действия и мировоззрение.

Следовательно, делает он вывод, действия российских священнослужителей не отвечают христианским принципам, поэтому и российскую церковь нельзя назвать ни православной, ни христианской.

По словам гостя программы, русская церковь за основу своего мировоззрения взяла идею «русского мира», а патриарх Кирилл – ее главный промоутер. «А «русский мир» – это идеологический конструкт, скрывающийся под религиозные наряды. Мало кто помнит, что сам конструкт «русского мира» родился в недрах русской церкви», – напоминает Георгий Коваленко. Священнослужитель добавляет, что эта концепция, понравившись российской власти, стала для нее главной.

Как сообщала Politeka, министр экономики Германии заявил, что санкции Запада наносят тяжелый ущерб экономике россии.

Также Politeka писала о том, что президент США выразил готовность закупать российскую нефть, но назвал единственное условие.





