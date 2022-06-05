Министерство молодежи и спорта совместно с украинскими звездами мирового спорта записали видеообращение с призывом на поддержку кандидатства Украины в члены ЕС. Видеоролики подготовлены в рамках национальной кампании «Embrace Ukraine. Strengthen the Union», пишет пресс-служба Министерство молодежи и спорта Украины.

Накануне заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 июня, известные украинские спортсмены призвали стран-партнеров поддержать европейские стремления Украины. "Сердце Европы бьется сегодня в Украине. Украина борется за свободу и ценности всего мира. Свобода и демократия — наши общие ценности, за которые мы отдаем свои жизни. Будущее Европы определяется сегодня в Украине», — говорится в обращении.

К кампании присоединился и Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт: «Новейшая история Европы пишется сейчас в Украине. С нами Европа станет еще сильнее. Всей страной мы призываем лидеров государств-членов Евросоюза поддержать нас, предоставив нашей стране статус кандидата на членство в ЕС. Украина доказала всему миру, что стоит этого"»

Вадим Гутцайт также поблагодарил всех украинских спортсменов, которые присоединились к борьбе за Украину не только с оружием в руках на поле боя, но и на международном, гуманитарном и спортивном фронтах — акциями в поддержку Украины, флешмобами и благотворительными мероприятиями. «К сожалению, в боях за Украину и от вражеских бомб погибли уже 59 наших спортсменов и тренеров. Они отдали жизнь не только за Украину, а за право всей Европы быть свободной и жить в мире. Это право сегодня борется наш народ", - добавил Вадим Гутцайт.

В записи видеообращения приняли участие бывший игрок и тренер сборной Украины по футболу, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко, первая ракетка Украины Элина Свитолина, бывший футболист и тренер Сергей Ребров, дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид, саблистка, олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан, легкоатлетка, бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Ярослава Магучіх, пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Михаил Романчук, чемпион мира по боксу Александр Усик.