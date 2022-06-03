Российский оппозиционер, гражданин Украины Илья Пономарев прокомментировал попадание российских министров и чиновников в новый санкционный список США.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание «Утро Февраля».

Как сообщает издание, черный список Казначейства Штатов пополнил ряд министров и других госчиновников. Дмитрий Григоренко – руководитель аппарата правительства рф, Ирек Файзуллин – глава Минстроя рф, а также Мария Захарова – глава МИД рф.

Илья Пономарев заявил, что все попавшие в санкционный список чиновники – сторонники режима путина.

«Введения санкций против них – это последовательный шаг Штатов, направленный на то, чтобы рассыпалась структура российского правительства. Если в итоге под давлением санкций госчиновники станут уходить в отставку, противиться генеральной линии, это станет чувствительным для власти», - заявил он.

По словам Ильи Пономарева американцы последовательно в своих санкционных списках идут по списку Forbes.

Издание «Утро Февраля» утверждает, что Соединенные Штаты Америки планомерно оказывают давления на российскую элиту, прикрывая лазейки, которые позволяли ей пользоваться активами роскоши в обход санкций.

«Вашингтон дает понять, что каждый представитель истеблишмента рф должен понести ответственность за вторжения россии на территорию суверенного государства», - сказано в материале.

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