Финал в этой истории поставит российское антивоенное движение. Но для того, чтобы путин не мог повториться, нужно проделать огромную работу.

Такое мнение в интервью Василию Звереву в эфире канала «Утро Февраля» высказал коллекционер, публицист, арт-менеджер Марат Гельман.

По его словам, власть путина сметут граждане россии.

«путин является результатом недоделанной работы в 90-е годы, поэтому мне кажется очень важным, мы должны исправить ошибки. Надо следить за тем, чтобы была сделана такая работа, чтобы в будущем уже не было бы шанса появится у такого путина. Параллельно этой концентрации на вот этой фигуре, все таки надо размышлять о том, что его привело и как сделать так, чтобы эти источники, приведшие его к власти, исчезли, а не только сам путин. Потому что такая концентрация на физическом теле, понятно откуда она берется, но надо дистанцироваться от этого. То есть мы должны понимать, что условия какие-то были в россии, которые привели к власти путина, но еще были условия, которые привели к власти того путина, трансформировали его. Условия, которые позволили ему не уйти через 8 лет, а продолжить», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.





