В этом году руководство ДЭИ присоединилось к нескольким экотолкам.

Об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.



Специалисты Госэкоинспекции провели такие экозаходы:

высадки 100 кустов калины в парке имени Николая Зерова в Соломенском районе столицы, где врио главы Госэкоинспекции Игорь Зубович, начальник Управления организационной деятельности Александр Федоренко совместно с председателем Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ириной чечеткой, первым заместителем председателя Соломенской РГА Александром смыком обустроили калиновую аллею, которая станет символом свободы и несокрушимости украинского народа, борющегося с российским оккупантом уже 100 дней;





- обустройство территории для маленьких киевлян в сквере им. Федоры Пушиной совместно с председателем Святошинской РГА Сергеем Павловским.

Возродить, сохранить и отбывать нашу изуродованную оккупантами окружающую среду: парки, скверы, леса - вот наша цель и главная цель! Поэтому, даже во время военного положения, мы планируем благоустройство территории, потому что это наша украинская земля, она лучшая!

Также Госэкоинспекция поблагодарила всех участников и организаторов за плодотворное сотрудничество!