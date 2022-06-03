Об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.
Специалисты Госэкоинспекции провели такие экозаходы:
высадки 100 кустов калины в парке имени Николая Зерова в Соломенском районе столицы, где врио главы Госэкоинспекции Игорь Зубович, начальник Управления организационной деятельности Александр Федоренко совместно с председателем Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ириной чечеткой, первым заместителем председателя Соломенской РГА Александром смыком обустроили калиновую аллею, которая станет символом свободы и несокрушимости украинского народа, борющегося с российским оккупантом уже 100 дней;
- обустройство территории для маленьких киевлян в сквере им. Федоры Пушиной совместно с председателем Святошинской РГА Сергеем Павловским.
Возродить, сохранить и отбывать нашу изуродованную оккупантами окружающую среду: парки, скверы, леса - вот наша цель и главная цель! Поэтому, даже во время военного положения, мы планируем благоустройство территории, потому что это наша украинская земля, она лучшая!
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Также Госэкоинспекция поблагодарила всех участников и организаторов за плодотворное сотрудничество!