Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«На некоторых направлениях современное вооружение уже поступает и укомплектовывает группы войск. В интернете можно уже увидеть результаты работы новых прототипов вооружения», - отметил Родион Кудряшов.
Военный подчеркнул, что процесс доставки этого вооружения является чрезвычайно сложным в логистическом плане, а также ещё есть аспект теоретического и практического обучения наших военных на этом новом вооружении – все эти аспекты занимают достаточно много времени.
«Я считаю, что сначала нужно закрыть небо над Украиной. Как только наши мирные города перестанут подвергаться ракетным ударам, мы сможем чувствовать себя плюс-минус в безопасности», - подчеркнул Родион Кудряшов.
По словам военного, закрытие неба не гарантирует успех в войне, но это позволит сохранить тыл, который является чрезвычайно важным для поддержки военных.
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«Я столкнулся с таким вопросом: зачем они стреляют ракетами по мирным городам? Львов, Ивано-Франковск, Днепр и так далее: это истерика и желание довести наших гражданских, которые имеют сумасшедшую мотивацию, до паники», - подчеркнул Родион Кудряшов.
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