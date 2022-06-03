Об этом в своем новом блоге «Суть событий» на канале «Знай.ua» рассказала журналистка Екатерина Котенкова.
«Деньги, этот вопрос волнует каждого украинца. Денег стало меньше, работы меньше. А зарплаты в этом году могут снизиться вдвое. Это плохая новость. Однако долго так не продлится. И это хорошая новость. После стремительного падения они снова начнут расти. Причем расти не менее стремительно. Вообще уже со следующего года украинская экономика будет самой быстрой в Европе», - заявила журналистка.
По ее словам, такой смелый прогноз по состоянию украинской экономики и по зарплатам в стране дал известный украинский экономист Михаил Кухарь.
«До войны средняя зарплата в Украине составила 615 долларов, а в Киеве – 925 долларов, говорит экономист. С началом войны, конечно, выплаты почти везде снизились, и показатель средней заработной платы очень сильно просел. Эксперт прогнозирует, что средняя зарплата не упадет менее 400 долларов», - добавляет Екатерина Котенкова.
Она отмечает, что хотя и снижение до 400 долларов будет означать более чем двукратное проседание в столице и более чем полуторакратное уменьшение в среднем по стране.
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«Однако с 2023 года экономист прогнозирует стремительный рост зарплат и благосостояния украинцев. Это, прежде всего, будет связано с окончанием войны. Михаил Кухарь убежден, что война закончится непременно в 2022 году. Ну, и вторая большая причина будущего экономического роста – это колоссальная сумма в 200 миллиардов долларов, которая нам достанется на восстановление страны», - резюмировала она.
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