Одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.

Об этом в своем новом блоге «Суть событий» на канале «Знай.ua» рассказала журналистка Екатерина Котенкова.

«Деньги, этот вопрос волнует каждого украинца. Денег стало меньше, работы меньше. А зарплаты в этом году могут снизиться вдвое. Это плохая новость. Однако долго так не продлится. И это хорошая новость. После стремительного падения они снова начнут расти. Причем расти не менее стремительно. Вообще уже со следующего года украинская экономика будет самой быстрой в Европе», - заявила журналистка.

По ее словам, такой смелый прогноз по состоянию украинской экономики и по зарплатам в стране дал известный украинский экономист Михаил Кухарь.

«До войны средняя зарплата в Украине составила 615 долларов, а в Киеве – 925 долларов, говорит экономист. С началом войны, конечно, выплаты почти везде снизились, и показатель средней заработной платы очень сильно просел. Эксперт прогнозирует, что средняя зарплата не упадет менее 400 долларов», - добавляет Екатерина Котенкова.

Она отмечает, что хотя и снижение до 400 долларов будет означать более чем двукратное проседание в столице и более чем полуторакратное уменьшение в среднем по стране.

«Однако с 2023 года экономист прогнозирует стремительный рост зарплат и благосостояния украинцев. Это, прежде всего, будет связано с окончанием войны. Михаил Кухарь убежден, что война закончится непременно в 2022 году. Ну, и вторая большая причина будущего экономического роста – это колоссальная сумма в 200 миллиардов долларов, которая нам достанется на восстановление страны», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, Пендзин заявил, что малому бизнесу следует показать властям готовность обсуждать условия фискализации.

Также Politeka писала о том, что Панченко рассказала о росте соцвыплат в 2022 году.