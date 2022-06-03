Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
«Вопрос в нашем сознании и подсознании: люди, которые умственно развиты, здоровые и имеют образование – им социум уже наложил некий барьер: наше сознание сдерживает нас», - подчеркнул Анастасия Казачок.
По словам таролога, дети аутисты не имеют этих барьеров.
«Это действительно особые дети, которые живут в своем мире, потому что к нашему миру они не приспособлены: у них нервные импульсы проходят с огромной частотой – наш свет для них ультра яркий, а наша музыка очень громкая», - отметила Анастасия Казачок.
Как отметила таролог, такие дети намного проще вникают в символы и знаки, а также, любой человек, поговорив с таким ребенком, может узнать своё будущее.
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