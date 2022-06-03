Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Есть у нашего Ивана Франко знаменитая сказка «Крашеный лис», которая была впервые опубликована еще в 1898 году.

Так вот и сейчас наблюдаем, как все больше политиков пополняют ряды вечной и популярной в Украине партии поклонников власти и денег, которую я называю «крашеный ЛИС».

Вот для примера некий Владимир Продивус.

Бывший фанат Януковича и депутат от партии регионов, известный по янтарными разборками и президент федерации бокса. В разгар войны русской орды военного преступника Путина получает награду от президента Международной боксерской ассоциации, своего друга россиянина Кремлева. Вся спортивная общественность, включая Министром Гутцайтом, осуждает такой низкий поступок и что? А этот «крашеный лис» размещает в СМИ свое фото с Зеленским и он уже фанат власти и патриот Украины?! И кто же теперь осмелится уволить с должности такого фаната президента?

Другие крашеные или перекрашенные депутатские лисы и лисы из партии кума Путина формируют две новые депутатские группы В ВР и день и ночью готовы голосовать за решения власти, не читая их. Если бы кто-то в мире проводил конкурс цинизма, то наши крашеные лисы с ОПЗЖ были бы там среди победителей. Это же надо сначала ездить к Путину на поклон и добросовестно пропагандировать «Русский мир», а ныне обозвать свою депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир»? Другой обломок ОПЗЖ создал еще одну депутатскую группу с не менее циничным названием «Восстановление Украины». Между прочим, среди руководства этой группы из бывших партийцев Медведчука, есть и такой Максим Ефимов - некогда активист партии Януковича, впоследствии Порошенко и ныне и близкий соратник " Слуги народа, потому что имеет человек стратегическую собственность-бывший вертодром Януковича в центре столицы..

Вот так эти две группы сейчас действуют как депутатская гвардия властной фракции "Слуги народа". Все решения власти, даже самые непопулярные, всегда поддерживаются некогда «непримиримой оппозицией». Для примера, абсурдная идея о возможности ДИСТАНЦИОННО голосовать за законы в Верховной Раде, которая к счастью не прошла, была поддержана практически ВСЕМИ бывшими медведчукістами-путинцами, которые были на заседании парламента.

Конечно, такие провластные действия пророссийских депутатов не случайны, ведь власть до сих пор оберегает их депутатские мандаты и должности.

Вот и получается, как когда-то описал Иван Франко, хитрые властители и их друзья из пророссийской оппозиции договорившись между собой, и дальше дурят народ, убеждая, что уж теперь они точно день и ночью думают о судьбе Украины!