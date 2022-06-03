Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Каждый последующий пакет санкций является меньшим по отношению к предыдущему: представьте изображение в зеркале, которое смотрит в зеркало – каждый следующий пакет менее эффективен», - отметил Александр Кочетков.
По слова эксперта, санкции работают в долгосрочной перспективе, поэтому санкции против россии начнут работать через определенное время, а ощутить их на себе украинцы (в контексте уменьшения возможностей рф вести войну) смогут ещё позже.
«Санкции необходимы, но это не «оружие ближнего действия». Это как с царями, когда их окружение пыталось от них избавиться: их по капельке травили и в течении лет царь гарантированно отправлялся в гроб, но не табакеркой по голове, а это была якобы «естественная смерть», - подчеркнул Александр Кочетков.
По мнению политолога, санкции не обязаны показывать мгновенный результат: они работают медленно, но уверенно.
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