Политолог Александр Кочетков рассказал, почему санкции работают не так быстро, как хотелось бы.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Каждый последующий пакет санкций является меньшим по отношению к предыдущему: представьте изображение в зеркале, которое смотрит в зеркало – каждый следующий пакет менее эффективен», - отметил Александр Кочетков.

По слова эксперта, санкции работают в долгосрочной перспективе, поэтому санкции против россии начнут работать через определенное время, а ощутить их на себе украинцы (в контексте уменьшения возможностей рф вести войну) смогут ещё позже.

«Санкции необходимы, но это не «оружие ближнего действия». Это как с царями, когда их окружение пыталось от них избавиться: их по капельке травили и в течении лет царь гарантированно отправлялся в гроб, но не табакеркой по голове, а это была якобы «естественная смерть», - подчеркнул Александр Кочетков.

По мнению политолога, санкции не обязаны показывать мгновенный результат: они работают медленно, но уверенно.

Как сообщала Politeka, Германия нанесла экономический удар по рф: в россии уже не хватает «спецпродуктов».

Также Politeka публиковала слова Александра Новохатского: Украинцы хранят внутри себя проект украинского мира.





