Доктор исторических наук, профессор, автор более 250 научных и научно-популярных работ по истории Иван Патриляк рассказал о геополитической ситуации в Европе в период формирования современных наций.

Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube в программе «История для всех».

«Процесс формирования современных наций в Европе – это конец 18 – начало 19 века. Что тогда имели потенциальные украинцы или потенциальная украинская модерная нация? Опять же, украинский этнос, конечно, на тот момент уже существовал, но еще не было современной украинской нации», - заявил он.

Иван Патриляк рассказывает, что конец 18 века для территории, которую сегодня мы называем Украина, отразился очень радикальными геополитическими изменениями.

«Судите сами. Во-первых, это исчезновение казацкой автономии, этой ограниченной казацкой государственности, охватывавшей Левобережную часть Украины. Исчезла Слободская Украина как автономное образование казацкое в пределах московского государства и в 1775 исчезает Запорожская Сечь», - отметил он.

Иван Патриляк добавляет, что в конце XVIII века на правом берегу Днепра происходит процесс постепенного уничтожения соседями такого государства как Речь Посполитая.

«В конце концов, конец 18 века отразился радикальными геополитическими и территориальными изменениями на юге современной Украины. После Кючук-Кайнарджийского мирного договора, фактически, российская империя устанавливает контроль над территорией Приазовья и полуострова Крым», - утверждает историк.

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