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Владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков оказался причастным к финансированию российской агрессии против Украины.



Как сообщили в Национальной полиции и исследовали в СМИ, его компания выводила средства в Российскую Федерацию даже после 24 февраля. Также оказалось немало других нарушений.

“Оперативники Нацполіції за процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры осуществляют документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержания государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 учреждений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", - сообщили в Нацполіції.

По данным источника, речь идет именно о Tarantino family Дмитрии Федотенкове, в которую входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная, Fabius и Harvest и др.

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в россии. Известно, что накануне вторжения рф владелец покинул территорию Украины и до сих пор скрывается за границей. Ранее ему удавалось находить «крышу» среди коррупционеров в погонах.

“Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконных завладений земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева”, - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее сообщалось что Дмитрий Федотенков незаконно завладел компанией "Укрбуд", активы которой фактически разграбил более чем на 100 млн долларов. Из-за таких действий рейдера пострадали около 40 тыс. человек, оставшихся без жилья. Но тогда ему таки удалось избежать наказания.





