Об этом стало известно из нового выпуска авторской программы Максима Яли «Контрольный удар».
«И, естественно, будет требовать признания аннексии новых территорий. Если украинское руководство выдержит давление и будет требовать взамен экспорта зерна предоставление систем ПВО, ПРО и РСЗО, а та же Франция, Италия и Германия будут и дальше медлить с помощью и предлагать новые "мирные планы", то миллионы голодных мужчин, женщин и детей хлынут именно к ним (в Европу, - ред.)», - заявил он.
Максим Яли добавляет, что решение не выпускать мужское население во время военного положения было очень правильным в стратегическом плане.
«Потому что наши трудовые мигранты – колоссальный ресурс для развития экономик стран ЕС. Нашему руководству пожелаю выдержки. Именно "наглая дипломатия" в условиях войны за выживание государства и нации – единственно верный и возможный вариант», - рассказал политолог.
По его словам, пора надменным и высокомерным европейским чиновникам уже понять, что мы все в «одной лодке».
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