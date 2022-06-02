Политолог-международник Максим Яли заявил, что путин шантажирует Запад, требуя снятия санкций в обмен на разблокировку украинских портов для экспорта зерна.

Об этом стало известно из нового выпуска авторской программы Максима Яли «Контрольный удар».

«И, естественно, будет требовать признания аннексии новых территорий. Если украинское руководство выдержит давление и будет требовать взамен экспорта зерна предоставление систем ПВО, ПРО и РСЗО, а та же Франция, Италия и Германия будут и дальше медлить с помощью и предлагать новые "мирные планы", то миллионы голодных мужчин, женщин и детей хлынут именно к ним (в Европу, - ред.)», - заявил он.

Максим Яли добавляет, что решение не выпускать мужское население во время военного положения было очень правильным в стратегическом плане.

«Потому что наши трудовые мигранты – колоссальный ресурс для развития экономик стран ЕС. Нашему руководству пожелаю выдержки. Именно "наглая дипломатия" в условиях войны за выживание государства и нации – единственно верный и возможный вариант», - рассказал политолог.

По его словам, пора надменным и высокомерным европейским чиновникам уже понять, что мы все в «одной лодке».

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