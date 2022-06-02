В результате полного отказа от нефтепродуктов со стороны Евросоюза, добыча нефти уже к концу года сократится на 20-30%.

Так эмбарго на российскую нефть в интервью Ольге Волковой в эфире канала «Утро Февраля» прокомментировал экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

«Через 8 месяцев полностью будет перекрыт импорт российских нефтепродуктов, в соответствие с этим новым эмбарго, и вот в результате полного отказа от нефтепродуктов со стороны Евросоюза, добыча нефти уже к концу года сократится на 20-30%. А если на 30% упадет добыча нефти в России, пострадают не только нефтяные компании, которые ее не могут экспортировать, пострадают компании, которые обеспечивают работу нефтяников, а это и электрокомпании, транспортники, и поставщики электроэнергии. Это до 60% федерального бюджета складывается из поступлений от тех компаний, которые прямо или косвенно работают на нефть и газ. И если доходы этих нефтекомпаний сократятся, то потери для бюджета в результате эмбарго уже в начале следующего года можно очень грубо оценить в 25%. Это четверть дохода бюджета Российской Федерации», - заявил он.

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