Об этом она рассказала на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«(Во время недавнего саммита ЕС, - Ред.) на кону был вопрос о помощи Украине на 9 млрд евро. Помощь утвердили, но были разговоры о том, что будут определенные условия: скорее всего, будут требования по реформам, которые ожидает увидеть Запад от Украины», - отметила Александра Решмедилова.
По словам эксперта, Украине придётся демонстрировать прогресс в реформах, которые потребует от нас Запад, даже несмотря на очень непростые условия – война.
«Когда вводятся санкции против россии, то европейский бизнес выходит и закрываются заводы, но если бы они симметрично открывались у нас (каждый завод, который вышел с рф), то мы бы смогли назвать это реальной помощью Украине», - подчеркнула Александра Решмедилова.
Как отметила эксперт, Европейский союз выделяет Украине именно комплексную помощь: 9 млрд евро пойдут на абсолютно разные сферы, включая и оборонную и гуманитарную.
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