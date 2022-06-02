Политический эксперт Александр Новохатский рассказал, что у каждого украинца есть внутри Украина.

Об этом он рассказал в программе «Сад вишневый».

«Столыпин в специальном докладе к царю говорил, что структурировать девственные сибирские просторы могут только украинцев, причем те украинцы, которые не менее трех поколений прожили на украинских землях», - отметил Александр Новохатский.

По словам эксперта, украинцы, где бы они ни были, строят возле себя ту Украину, которая у них в сердце.

«Например, в Португалии я видел украинские села, и они там абсолютно аутентичны. Возьмем Канаду, США или Австралию – украинцы хранят внутри себя проект украинского мира», - подчеркнул Александр Новохатский.

Как отметил эксперт, тот же проект украинского мира осталось только развернуть в Украине, потому что почему-то только на нашей земле он еще не начал работать.

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