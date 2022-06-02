Правительство в россии ни по каким вопросам не интересуется мнением граждан, из-за чего люди вынуждены прибегать к крайним силовым мерам.

Так массовые поджоги военкоматов в интервью Любови Завальнюк в эфире канала «Утро Февраля» прокомментировал философ и социолог Игорь Чубайс.

«У нас уже вошло в норму понятие «президент в бункере». Президент даже со своими ближайшими коллегами встречается на расстоянии чуть ли не 20 метров. Прямых контактов вообще с обществом не бывает. И огромная охрана окружает путина. Разноуровневая и просто личная охрана. Нацгвардия, ОМОН, ФСБ и так далее. Поэтому, здесь отрыв власти от народа очевиден, отсюда и реакция, множится количество людей, которые протестуют. И протестуют даже в такой крайней, уже просто силовой форме. Это говорит о том, что в стране существуют огромные проблемы, эти проблемы не решаются, а ситуация ухудшается. И до какой степени она будет ухудшаться – вопрос открытый», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.