Несмотря на обстрелы оккупантов государственными инспекторами ГЭИ в Харьковской области проведено обследование территории агропромышленного комплекта, который в результате обстрела российскими войсками, подвергся значительным разрушениям.

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.



В результате зафиксировано, что помещение предприятия очень повреждено, полностью уничтожена инфраструктура и убит скот (коров), который выращивался на предприятии. Сумма ущерба окружающей среде согласно расчетам специалистов ДЭИ составила более 14,6 млрд гривен.





Из-за военной агрессии оккупантов и ее последствия произошло засорение земельного участка площадью 253 260 м2 (объем 126630 м3) строительным и бытовым отходами, отходами животноводства, органическими остатками (туши убитых коров) и тому подобное.

Вред, причиненный государству в результате нарушения природоохранного законодательства, рассчитано в соответствии с Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения, разработанной специалистами Оперативного Штаба при Госэкоинспекции.