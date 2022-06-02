Как сообщает сайт Украинские новости, "Гидра" была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире, пишет fakeoff.net.
Только за 2020 год через сайт были осуществлены продажи на общую сумму не менее 1,23 миллиарда евро.
"Гидра" функционировала в течение как минимум семи лет.
Ресурс занимался не только посредничеством при продаже наркотиков. По сообщениям немецких силовиков, через этот даркнет-сайт также велась продажа персональных данных и поддельных документов.
В ходе расследования выяснилось, что на "Гидре" было зарегистрировано свыше 17 миллионов пользователей со всего мира, в том числе 19 000 активных продавцов нелегальных товаров и услуг.
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Считается, что сайт "Гидра" был детищем спецслужб Кремля.
Успешная операция в Германии получила неожиданно быстрое продолжение в Украине.
Германия передала силовикам Украины доступ к материалам, полученным в результате ареста сайта, что привело к тому, что в стране начались задержания причастных к его работе граждан страны.
Источники в МВД сообщают, что это лишь первая волна действий силовиков.
Оперативники намерены как можно скорее выяснить, кто из украинцев представлял интересы сайта на территории страны, и в чем именно эти интересы выражались.
Отдельный интерес для следствия представляет отмывание через сервера "Гидры" доходов полученных преступным путем.
Благодаря совместным действиям спецслужб Германии и Украины у "Гидры", не осталось шансов сохранить свой преступный бизнес.