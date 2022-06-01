Политолог Максим Яли объяснил, когда будет перелом в российско-украинской войне.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Некоторые (иностранные, - Ред.) политики надеются, что если рашисты захватят Донбасс, то украинский народ сдастся и пойдет на условный «Минск-3», только ... им. Победили нацистов, победим и рашистов!», - подчеркнул Максим Яли.

По словам эксперта, изначально Украину вообще не собирались поддерживать, а наоборот были заявления, что «Киев захватят за 3 дня», но после того, как стало ясно, что Украина победит, Украине решили всё-таки начать поставлять вооружение. Как отметил политолог, сейчас польза от поддержки Украины со стороны Запада снова вышла на плато.

«Нужно продержаться ещё месяц-полтора, а затем поток поставок вооружений увеличится», - отметил Максим Яли.

По мнению эксперта, после того как Украина получит вооружение, украинская армия пойдет в наступление и ход войны будет переломлен.

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