Телевизионный ведущий, военный Михаил Шаманов рассказал, как изменилась украинская армия через 3 месяца после начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожного «Мотив».

«В какой-то момент поняли, что это совсем не «вторая армия мира» и она не самая сильная, а самая «синяя», потому что когда мы заходили на позиции орков, то там были просто батареи из пустых бутылок водки, то есть они морально подавлены и демотивированы», - отметил Михаил Шаманов.

По словам военного, в армии рф есть боеспособные подразделения, но украинская армия также учится и закаляется в боях.

«За 3 месяца у нас отросли стальные яйца. Если в первые дни была постоянная тревожность и страхи, то сейчас все более-менее нормально. Единственное, чего не хватает – это новых образцов средств связи между подразделениями», - подчеркнул Михаил Шаманов.

Как отметил телеведущий, уровень украинской армии сильно вырос за эти 3 месяца: в командовании находятся молодые и образованные офицеры, у которых еще опыт с 2014 года.

«Пришедшие в военкомат люди должны хотя бы несколько недель поучиться на тренингах, в частности по тактической медицине, обращению с оружием, как штурмовать поселок и как нужно правильно отходить – этим нужно было заниматься еще с 2014, и этим должна была заниматься как раз Территориальная оборона», - сказал Михаил Шаманов.

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