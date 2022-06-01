Кремль всегда хотел захватить Украину и уничтожить украинскую нацию. Но режиму в этом никто не поможет, а российская армия все больше испытывает демотивацию.

Такое мнение в интервью Ольге Волковой в эфире канала «Утро Февраля» высказал политический деятель и журналист Марк Фейгин.

По его словам, Москве не хватит духа захватить Украину.

«Они даже бессознательно повторяют опыт фашистской Германии, прежде всего в милитаристском плане. Эти планы существуют и останутся, по крайней мере пока в Москве существует нынешний режим. Другой вопрос, а есть ли возможности у Кремля снова пройти через Ирпень и Бучу, опять переубивать людей, зайти в Киев, по этому поводу есть большие сомнения. Способен ли Кремль на повторение. Потому что в отличие от Украины, которой помогает Запад, Москве никто не помогает. И с военной точки зрения, личного состава, техники – этого недостаточно для того, чтобы захватить всю Украину. Но самое главное – нет и духа того. Я все больше вижу какую-то тотальную демотивацию. Я не понимаю, как с таким настроением можно дойти до Киева», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.