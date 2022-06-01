Политический психолог Олег Хомяк объяснил, чем человек отличается от животного и почему человеком можно манипулировать, а животными нет.

Об этом он рассказал на канале политолога Максима Яли.

«Структурно у нас есть животная составляющая – это тело, а есть душа и разум со смыслами, чего у животного нет. Мыслить – это оперировать символическими формами: этого у животных нет, потому что это связано с языком», - отметил Олег Хомяк.

По словам психолога, язык – это ключевой аспект в ментальной составляющей человека, который даёт возможность иметь сознание, в котором можно мыслить, а также абстрактно коммуницировать.

«Когда мы впитываем в детстве язык, мы хоть и остаемся по натуре животными, но это делает нас «ненормальными животными», потому что именно из-за языка мы можем иметь различные психиатрические проблемы», - подчеркнул Олег Хомяк.

Как отметил эксперт, животные инстинкты у человека присутствуют, но помимо нашей животной составляющей у человека есть ещё и способность мыслить, во многом благодаря языку. По мнению психолога, если правильно подавать в массы лозунги, то можно легко играть на животных инстинктах людей.

«Человек – «порченное животное», потому что вроде как и способно к языку, но и не совсем животное, но из-за языка можно манипулировать человеком: животную агрессию в человеке можно зациклить на определенный символ», - сказал Олег Хомяк.

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