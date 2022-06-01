Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, поддерживают ли россияне путина и как работает пропаганда в россии.

Об этом стало известно из нового выпуска программы «Личность» с Сергеем Дойко.

«Мы живем сейчас во время постмодернизма, российская пропаганда – типичное выражение этого постмодернизма», - считает он.

По его словам, если завтра украинская пропаганда начнет рассказывать что-то, чего нет в природе украинского народа, никакая пропаганда не сможет это вбить в голову.

«Пропаганда должна работать с тем, что есть. Просто где-то увеличивать, где-то уменьшать», - заявил он.

Алексей Голобуцкий привел пример работы российской пропаганды.

«Вот смотрите, когда мы говорим, что выбили их из Киевской, Харьковской областей – это позитив, но это детали общей картинки. А общая картинка в российском телевидении, что мы – гуманисты, мы не хотим разрушать большие города. Это было так задумано. Население их встречает всегда с объятиями, слезами, благодарят, что их наконец-то освободили», - рассказывает политтехнолог, что показывают по российскому телевидению.

Алексей Голобуцкий отмечает, что путин такие «победы» продает своему населению.

«Тогда в 2014 году ему хватило Крыма и псевдореспублик. И народ в россии просто молился за него. Да, конечно, что ядро его это 30-40%, не больше, но все остальное – это аморфное население, которое всегда будет с «победителями», - добавил политтехнолог.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналист, медиа-менеджер, поэт и композитор Евгений Рыбчинский объяснил, чем отличается сознание россиян и украинцев.





