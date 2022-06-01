Суд обязал ВРКП "Коммунальщик" уплатить 13 млн гривен убытков за засорение земельных участков государственной и частной собственности, выявленные Госэкоинспекцией.

В период с 22.06.2021 по 01.07.2021 специалистами ДЭИ осуществлена внеплановая проверка Вышгородского районного коммунального предприятия «Коммунальщик» и объекта свалки вблизи с. Старые Петровцы Киевской области.

В результате инспекторы обнаружили, что упомянутое свалка не оборудованы системами отвода биогаза и фильтрата, что является нарушением статьи 35-1 Закона Украины «Об отходах», согласно которой запрещается проектирование, строительство и эксплуатация полигонов бытовых отходов без оснащения системами защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания биогаза и фильтрата. Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

Кроме того, у предприятия отсутствуют документы разрешительного характера (Заключение по оценке воздействия на окружающую среду или заключение государственной экологической экспертизы) на деятельность по хранению, удалению и захоронению бытовых отходов на вышеупомянутом земельном участке.

Специалисты ДЭИ за результаты проверки предъявили коммунальному предприятию три претензии на общую сумму почти 13 млн гривен для добровольной уплаты в течение месяца. Однако ВРКП "Коммунальщик" отказалось возмещать убытки в государственный бюджет, поэтому Госэкоинспекция совместно с представителями Киевской областной прокуратуры вынуждены были обратиться в суд.

Сегодня, по процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, Хозяйственный суд Киевской области своим решением обязал КП «Коммунальник» удовлетворил иск в полном объеме.