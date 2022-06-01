Про это пишет КиевВласть.

Бывает и другое. История, которую КиевВласти рассказали в селе Бобрица Бучанского района, что под Киевом, удивляет. 20 и 23 мая 2022 года состоялось заседание Киево-Святошинского районного суда по избранию меры пресечения трем участниками местного добровільчого военного формирования: речь идет об обвинениях в сожжении рыбацкого дома, 5 беседок и киоска. Вроде обычное дело, как оказалось – нет.



Начинать надо издалека: после окончания второй мировой войны на реке Бобрица, что является притоком Ирпеня построили плотины и создали несколько искусственных водоемов, фактически водохранилищ. Так появилось предприятие Киевский производственный рыбокомбинат (в другой период государственное производственное сельскохозяйственное предприятие “Заборье”), как понятно из названия основной деятельностью стало выращивание и реализация рыбы.



В 1997 году было принято решение о приватизации, так появилось ООО “Заборье” (до 2017 года компания существовала в форме ОАО, с 2017 по 2020 годы – Чао.- КВ), конечным бенефициаром, согласно реестров которого является Геннадий Руденко. Известный в прошлом он тем, что был народным депутатом ВР Украины 4-го созыва, членом СДПУ(о), Председателем Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича в 151-м избирательном округе (г. Миргород). В прессе называли его” водителем Бакая " из-за семейной связи с бывшим одиозным руководителем Госуправления делами (Гуд), который после Оранжевой революции в 2005 году бежал в Россию из-за обвинений в ряде преступлений на территории Украины.

Приватизация состоялась с таким количеством нарушений, что в Государственном реестре судебных решений можно найти (во время военного положения реестр закрыт.- КВ) десятки постановлений и судебных решений в спорах между ЧАО “Заборье” и прокуратурой. В итоге в 2013 году водные объекты, незаконно переданные Фондом госимущества, были истребованы в пользу государства.

Но “Заборье” это никак не смутило, и его представители регулярно обращались к Бобрицкой сельского совета с требованием передать им в аренду земельный участок, фактически находящийся под водой реки/водохранилищ площадью 124,8 га, которой некогда пользовалось государственное предприятие. По свидетельствам жителей села, несмотря на решения судов, с 2013 года по 2021 включительно фактически использовали водохранилища для хозяйственной деятельности представители ЧАО “Заборье”. По оценкам экспертов, реальная стоимость аренды таких водных объектов составляет примерно 500 тыс грн в год – такие доходы недополучала Бобрицкая община и государство.





Еще одним видом "экономической деятельности" была продажа права рыбалки за наличные и отдохнуть на берегу реки с почасовым тарифом. Для этого каждый сезон монтировались скамейки/столы / мангалы. По свидетельству жителей села Бобрица, ответственный за сбор этих платежей хвастался, что объем выручки достигал 27 тысяч гривен в день. Были ли какие-то правовые основания для осуществления деятельности – нет. Земля находится в коммунальной собственности, водные объекты в государственной. Но из года в год полиция не находила в этой деятельности правонарушений…

В апреле 2022 года бобричани проводили ежегодный субботник (зайдите в фейсбук группу “Сказочное село Бобрица” – посмотрите какая замечательная и регулярная инициатива), и убрали остатки тех ржавых мангалов и сгнивших лавок (фото толоки под текстом). Не допустили установить новые, община ведет ежедневное дежурство вдоль побережий. Для дельцов “сезон” с привычным потоком “кэша” был так близко... Ничего лучшего, чем подать заявление в полицию на нескольких участников с обвинением их в поджоге имущества, они не придумали.



Заявление подал сам Геннадий Руденко, а “свидетелями”, по информации адвоката подозреваемых добровольцев Роман Тытыкало (кстати, сам сейчас несет службу в добровольческом формировании № 1 территориальной громады г. Васильков “СКИФ”.- КВ), стали его бывшие работники. Одним из” свидетелей “стал Наумов Игорь – именно он в 2021 году был одним из сборщиков наличных за”услуги". Но самое интересное другое. Во-первых, адреса, по которым якобы расположено имущество были указаны Казацкая, 98 и Казацкая, 112, а толока проводилась совсем в другом месте. Во-вторых, сами документы на якобы имущество-это обычные письма от физического лица и ООО “Заборье”. Никаких регистрационных документов, выдержек адвокат в деле не видел. Это не помешало следователю выдвинуть подозрение по статье 194 Уголовного кодекса, максимальное лишение свободы по которой 10 лет! Похоже, что пока одни полицейские воюют, другие не забывают о старых схемах и тоже заинтересованы в новом “сезоне” на берегу реки Бобрица…

Суд сказал свое первое слово-ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте участников добровольческого формирования не было удовлетворено. Но уголовное дело все еще существует, и следователь Бучанского районного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрийчук А. С. работает над материалами и дальше. Может время прекращать такую практику? Соответствующие жалобы участники процесса, по информации КВ, уже направлены в Национальную полицию и прокуратуру.

Абсурдность обвинений на сегодня лучше всего иллюстрируют комментарии жителей Бобрицы и представителей местной власти.

Сергей Логовский, житель с. Бобрица:

"Летом 2021 года я обращался в Telegram чат местной общины С. Бобрица и выяснял на каком основании Наумов Игорь требует средства за рыбалку. Сам он объяснял, что пруд в его постоянном пользовании и не принадлежит ни общине, ни в сельсовете. Точно не помню 250 или 300 гривен с человека. Говорил, что ни Водный кодекс, ни Конституция ему в этом вопросе не указ. Когда мы попросили показать документы на пруд, ответил, что на стенде у дамбы все указано. Там были размещены какие-то "правила" утверждены ООО "Заборье" и прейскурант цен на отдых в съезд авто и рыбалку”.



Роман Иваненко, председатель депутатской комиссии по вопросам социально-экономического развития, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, транспорта, связи, туризма и экологии Белогородского сельского совета, житель с. Бобрица:

"Ситуация по обвинению ребят из территориальной обороны мне хорошо известна, потому что со мной советовались, когда проводили толоку вдоль берега реки Бобрица: волновались, чтобы не зайти на территорию, где лесопользователем является Боярская лесоопытная станция. То же мы поднимали документы по инвентаризации земель, уточняли границы. Был неприятно удивлен поведением представителей полиции-в понедельник, 18 апреля, и на следующий день мне звонили с двух номеров, рассказывали о “заявлении от гражданина Руденко, что 40 человек будто сожгли его “беседки” у озера В С. Бобрица", требовали приехать и дать показания. Второй из звонивших оказался следователем Андрийчуком А. С. Я попросил вызвать меня официально-прислали на мессенджер три Черновика повестки без указания статуса процессуального... отправлять отказывались. В итоге дал комментарий по телефону, что перед тем как проводить допросы, следователи и другие действия по факту якобы уничтожения имущества нужно установить или вообще имущество было. "Беседки" относятся к малым архитектурным формам и имеют соответствующий порядок согласования при установлении, никаких документов никто никогда не видел относительно этого. Согласно кадастру земля, на которой проводили толоку, относится к коммунальной собственности территориальной общины. Соответствующую информацию по инвентаризации земель отправил в полицию вместе с жалобой на действия следователя”.

Александр Король, бывший Бобрицкий сельский голова:

“Ситуация вокруг прудов на реке Бобрица всегда была сложной. Постановлением Высшего хозяйственного было признано за государством в лице Фонда госимущества Украины право собственности на водные объекты переданы ПАО “Заборье”, в т. ч. два пруда в селе Бобрица. ПАО "Заборье" обращалось в 2016 году в Бобрицкий сельский совет с просьбой предоставить в аренду земельный участок площадью 124,8 га, затем с просьбой утвердить техническую документацию по землеустройству относительно восстановления границ земельного участка. Дважды мы отказывали, поскольку правовых оснований передавать землю под водными объектами третьей стороне нет. В то же время сельсовет обращался в Фонд госимущества с просьбой передать объекты в коммунальную собственность общины, чтобы можно было оформить паспорта водных объектов и устроить легальный конкурс и получать платежи в местный бюджет за аренду, это ориентировочно 500 тыс грн в год. Все эти годы от имени ПАО “Заборье” разные люди организовывали схемы сбора денег за рыбалку не имея на то никаких правовых оснований (обоснование присутствия были разные, например кто-то представлялся охранником водозаборников и т.п.). Люди жаловались в полицию, но без толку. Конечно, никаких платежей в бюджет общины от этой деятельности не поступало. Хозяйственную активность предприятия координировал Геннадий Руденко: приезжал в сельский совет, проверял “охранников”, контролировал зарыбление. Ясно, что в этом сезоне бойцы добровольческого формирования сломали обычный “бизнес” по отработанной схеме, заявление о совершении “преступления” выглядит как попытка мести”.







