Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«У нас украинство идет снизу – его не навязывают сверху, а наоборот с ним борются сверху веками, а украинство живет и будет жить. А у россии совсем другая история: там все спускается сверху», - отметил Евгений Рыбчинский.

По словам журналиста, украинцы по умолчанию знают, что они великий и довольно древний народ, а в россии это осознание всегда подпитывается «сверху» – российская власть с этой целью занимается пропагандой, агитацией и т.д.

«Это говорит об очень низком уровне (россиян, - Ред.) не только сознании, но и знаниях и образовании», - подчеркнул Евгений Рыбчинский.

Как отметил эксперт, Украина может не всегда существовала как отдельное государство, например, когда украинские земли находились в оккупации российской империей, но Украина всегда существовала в сознании людей, проживавших здесь.

Как сообщала Politeka, российский оппозиционер Илья Пономарев объяснил, когда в россии может произойти переворот.

Также Politeka сообщала, что в Украине заработала платформа, где каждый может запросить необходимое.





