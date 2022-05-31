Своим видением ситуации в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля» поделился российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Он напомнил, что недавно уже путин сам сказал, что его не устраивают не только границы 1991 года, но и границы 1918 года.

«Независимо от хода войны в Украине, он не планирует останавливаться. Мое предположение, что конфликт в Приднестровье будет разожжен, как только российская армия достигнет Приднестровья, если это произойдет. Но не после окончания военных действий в Украине. То есть, я думаю, что война в Молдове будет развязана наряду с войной в Украине, а затем будет предъявлен так называемый «термоядерный» ультиматум, который на самом деле путин уже неоднократно описывал, и в этот момент наступит та самая крайняя черта, после которой у НАТО не останется выхода, кроме как входить в эту войну. Я думаю, они там это хорошо понимают, но как любая бюрократическая система думают, что чем больше у них будет времени на подготовку, тем легче победят. Но также надо понимать, что если НАТО вступит в войну, она может закончиться через 2 недели. И точно не победой россии», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.





