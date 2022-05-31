Российский оппозиционный политик, гражданин Украины Илья Пономарёв рассказал, когда в россии может произойти переворот.

Об этом он рассказал на Youtube-канале «Разные люди».

«Чтобы произошел «дворцовый переворот», необходимо, чтобы у тех людей, которые его могут осуществить, помимо «журавля в небе», ещё был «солдат с ружьем», - отметил Илья Пономарёв.

По мнению оппозиционера, переворот в российской федерации более чем возможен, но не сейчас: нынешние российские элиты боятся взять на себя ответственность за это, чтобы свергнуть путина.

«Санкции – это давление, но не угроза и даже военная победа Украины на своей территории – это не угроза, а угроза – это когда российский народ станет с вилами у кремля», - подчеркнул Илья Пономарёв.

По словам эксперта, для того, чтобы начался процесс государственного переворота в россии, нужен катализатор, а именно – какая-то угроза нынешнему политическому режиму в рф, чтобы могли начаться волнения.

Как сообщала Politeka, россияне впадают в депрессию, но катастрофа еще впереди.

Также Politeka сообщала, что Арестович предупредил украинцев, что их ждет в ближайшем будущем.