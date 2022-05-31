Такое мнение в интервью Василию Звереву в эфире канала «Утро Февраля» высказал экономист Владислав Иноземцев.

«Влияние санкций на российскую экономику действительно пока не очень велико. И то, что мы видели в связи с арестом активов центрального банка, и закрытием миграционного сообщения, это существенно, но не так, как деятельность отдельных западных компаний. Она сегодня ответственна приблизительно за 80% потерь в российской экономике, в то время как прямые санкции Западных стран где-то за 20%. Потому что никто не вводил санкции против российской автомобильной отрасли, но все автомобильные заводы стоят, ведь крупнейшие западные ушли с рынка. Никто не вводил санкции против пищевой промышленности, бумажной промышленности, но при этом мы видим полный коллапс. Очень многие пищевики жалуются на отсутствие необходимых консервантов, упаковочных материалах, в связи с уходом отдельных компаний. То же касается логистики, когда крупнейшие компании отказались возить в россию грузы. То есть, я бы сказал, что сегодня нужно говорить не только о санкциях, а основной фактор состоит в том, что западные компании уходят с российского рынка и это создает гигантские зияющие дыры», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Олег Саакян прокомментировал героическую оборону украинскими военными Мариуполя и заявил, что это победа Украины.