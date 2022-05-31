В Украине заработала платформа помощи украинцам «Поряд». «Поряд» – это портал, где украинцы могут получить помощь от тех, кто рядом.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Качура на своей странице в Facebook.

По его словам, «Поряд» – это платформа, объединяющая украинцев.

«Наша цель проста: сделать так, чтобы тот, кто нуждается в помощи, получил ее от тех, кто рядом. Без десятков волонтерских чатов и постов в социальных сетях. Всё в одном месте, просто и удобно. Помощь в несколько кликов», - говорится в сообщении народного депутата.

Сообщается, что платформа создана командой единомышленников по инициативе Александра Качуры.

Чтобы получить помощь, нужно зайти на сайт «Поряд» и заполнить короткую форму с информацией о том, какая помощь вам нужна. Далее украинцы, которые рядом с вами и могут помочь, увидят заявку на портале и свяжутся с вами.

Также каждый может сам приобщиться к помощи, нужно лишь выбрать свой регион. Все запросы о помощи отсортированы по категориям, выбрать можно наиболее подходящую вам. Уже сейчас на сайте люди просят, возможно, именно о вашей помощи.

Стоит отметить, что платформа «Поряд» – не волонтерская организация. Это сервис для размещения запросов и поиска.

«Благодаря порталу "Поряд" волонтерское движение Украины станет еще эффективнее. Не нужно больше мониторить десятки чатов и групп в социальных сетях, все актуальные запросы теперь в одном месте», - говорится на сайте платформы.





