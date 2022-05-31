Государственная экологическая инспекция в Сумской области рассчитала ущерб, причиненный засорением земель вблизи с. Очкин Шосткинского района.

Как сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины, по подсчетам государственных инспекторов, общая сумма убытков составила более 8 миллионов гривен.

Так, в результате двух ракетных ударов российских войск, 13 мая 2022 года была уничтожена и засорена часть лесного массива Очкинского лесничества ГП «Свеское лесное хозяйство».