Так, в результате двух ракетных ударов российских войск, 13 мая 2022 года была уничтожена и засорена часть лесного массива Очкинского лесничества ГП «Свеское лесное хозяйство».
Кроме того, указанные лесные угодья находятся в непосредственной близости с объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения – Национальным природным парком «Деснянско-Старогутский» и является важной составляющей экосистемы края.
Материалы дела ДЭИ готовит для направления в органы прокуратуры.
Напомним, на прошлой неделе инспекция рассчитала убытки за уничтожение 172 лесных насаждений на этой же территории. Общая сумма ущерба, причиненного россиянами, составила более 2 миллионов гривен.