Как сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины, по подсчетам государственных инспекторов, общая сумма убытков составила более 8 миллионов гривен.

Так, в результате двух ракетных ударов российских войск, 13 мая 2022 года была уничтожена и засорена часть лесного массива Очкинского лесничества ГП «Свеское лесное хозяйство».

Кроме того, указанные лесные угодья находятся в непосредственной близости с объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения – Национальным природным парком «Деснянско-Старогутский» и является важной составляющей экосистемы края.

Материалы дела ДЭИ готовит для направления в органы прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе инспекция рассчитала убытки за уничтожение 172 лесных насаждений на этой же территории. Общая сумма ущерба, причиненного россиянами, составила более 2 миллионов гривен.

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