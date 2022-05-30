Об этом он рассказал на канале Максим Яли.

«Многие мои коллеги говорят, что «весна народов» произойдет в Украине: здесь новый восход Европы. Но нам надо приходить в завтрашний день и говорить о будущем, а будущее пугает западного обывателя», - отметил Виталий Кулик.

По словам эксперта, сейчас происходит перестройка Европы, что не выгодно консерваторам, поэтому со стороны некоторых стран можно наблюдать капитулянтские для Украины призывы о мире.

«Как только путин перестанет быть угрозой для Запада, то они начнут с ним пытаться договариваться. Это люди, которые потеряли связь с реальностью и живут в своих искусственных конструктах», - подчеркнул Виталий Кулик.

Как отметил политолог, некоторые западные лидеры потеряли объективное мышление: они не понимают, что существует определенная угроза, которую надо преодолеть для дальнейшего благополучия.

«Для западного человека есть экзистенциальные вызовы, которые надо преодолевать, поэтому есть критическая масса политиков на Западе, выступают за поддержку Украины, понимая, что через Украину можно сделать переход», - подчеркнул Виталий Кулик.

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